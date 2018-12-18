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За пять лет в войсках РФ предотвращено четыре теракта

Происшествия

Пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок

Москва, 18 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Военной контрразведкой ФСБ РФ в течение пяти лет предотвращено четыре теракта против военнослужащих и шесть преступлений террористической направленности. Об этом сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Он отметил, что терроризм остается серьезной угрозой. За тот же период силовикам удалось пресечь деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Военная контрразведка также следит за сохранностью оружия и боеприпасов в воинских частях и формированиях. За пять лет более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств и более 32 т взрывчатых веществ было изъято из незаконного обращения, сказал Юрьев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правоохранители и спецслужбы пресекли деятельность сборщиков средств, поддерживавших боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Семь человек выдавали себя за участников «благотворительных фондов», якобы помогавших строительству мечетей и малоимущим людям.

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