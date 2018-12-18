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В Манчестере пассажиры двух лайнеров пережили экстремальную посадку

Происшествия

Причиной стала непогода

Манчестер, Великобритания, 18 декабря 2018, 09:42 — REGNUM  В аэропорту британского Манчестера пассажирским лайнерам пришлось приземляться в условиях сильного ливня и штормового ветра. Некоторые экипажи увели самолеты на второй круг, запись инцидента доступна на канале АviationUpclose в YouTube.

С первой попытки не смог сесть самолет крупнейшей португальской авиакомпании TAP Portugal. Шасси лайнера уже коснулись посадочной полосы, но воздушное судно вновь взмыло вверх.

Не решился сесть и пилот «Австрийских авиалиний» (Austrian Airlines). Лайнер также ушел на второй круг.

Пассажиры обоих рейсов не пострадали. Самолеты других перевозчиков успешно приземлились, однако раскачивались при посадке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября транспортный самолёт авиакомпании Sky Lease Cargo совершил жёсткую посадку в канадском Галифаксе. Лёгкие травмы получили четыре члена экипажа.

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Авиапроисшествия
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