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МЧС напомнило жителям Алтайского края об угрозе отравления угарным газом

Происшествия

Только в декабре в регионе произошло несколько несчастных случаев

Барнаул, 18 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  В Алтайском крае за две недели декабря уже зарегистрировано несколько случаев отравления людей угарным газом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 18 декабря, некоторые закончились трагически.

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Один их таких случаев произошёл в посёлке Тумановский Завьяловского района. Погибшие — пожилая женщина и её сын. Предположительно, инцидент произошёл из-за несвоевременно перекрытой заслонки в печной трубе. Также случай тяжелого отравления произошел в Кулундинском районе, где пострадали женщина и двое её маленьких детей. А в поселке Власиха газом надышались две женщины и ребёнок.

«Во всех случаях в домах пострадавших не было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков возможной беды», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС напомнили, что угроза отравления угарным газом, который является сильнейшим ядом для человека, существует не только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива — газ, уголь, дрова, бензин. Поэтому спасатели советуют использовать только исправное оборудование, обеспечить хорошую вентиляцию.

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Отравления угарным газом
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