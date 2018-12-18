Вторник, 18 Декабря 2018 года
09:09:12 МСК

Арестованы двое предполагаемых сообщников страсбургского стрелка

Происшествия

Их подозревают в причастности к приобретению оружия

Страсбург, Франция, 18 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  17 декабря были заключены под стражу двое предполагаемых сообщников Шарифа Шекатта, устроившего стрельбу в Страсбурге 11 декабря. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По сообщению французской радиостанции France Info, арестованных подозревают в участии в приобретении огнестрельного оружия, которое было использовано при той атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, одному из родственников Шекатта предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и причастности к террористической деятельности.

Напомним, стрельба возле рождественской ярмарки в Страсбурге привела к гибели 5 человек, более десяти получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Родственнику страсбургского стрелка предъявлены обвинения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить