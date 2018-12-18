Арестованы двое предполагаемых сообщников страсбургского стрелка

Страсбург, Франция, , 08:31 — REGNUM 17 декабря были заключены под стражу двое предполагаемых сообщников Шарифа Шекатта, устроившего стрельбу в Страсбурге 11 декабря. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По сообщению французской радиостанции France Info, арестованных подозревают в участии в приобретении огнестрельного оружия, которое было использовано при той атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, одному из родственников Шекатта предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и причастности к террористической деятельности.

Напомним, стрельба возле рождественской ярмарки в Страсбурге привела к гибели 5 человек, более десяти получили ранения.

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