В Алтайском крае ребёнку сломали палец, незаконно удерживая его в магазине

Заринск, Алтайский край, , 08:13 — REGNUM В Алтайском крае проводится доследственная проверка по информации о незаконном удержании двоих детей сотрудниками магазина в городе Заринске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Уточняется, что инцидент произошёл в начале декабря 2018 года. Сотрудники магазина заподозрили мальчиков в краже фруктов. Один из мужчин сломал 11-летнему ребёнку палец.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников магазина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Подробности происшествия сообщает заринское издание «Новое время»: трое взрослых мужчин поймали и насильно удерживали 11-летнего мальчика и его старшего брата в своем киоске, пока не пришла полиция.

Желая помочь матери, которая воспитывает одна троих детей, мальчик и его старший брат собирали для растопки пустые ящики из-под продуктов. Обычно продавцы выставляют их возле магазинов. Вот и на этот раз около фруктового киоска стояли ящики. Старший брат (14 лет) зашёл в магазин, чтобы узнать, есть ли в продаже семечки, а младший взял ящики и понёс их к мусорным бакам, чтобы выбросить из них отходы. На дне верхнего ящика, по словам ребёнка, лежала хурма — примерно 10 штук.

«Я думал, она гнилая… Несу ящик перед собой и вдруг слышу, сзади кто-то бежит. Обернулся, а там три здоровенных дядьки. От страха у меня ящик выпал из рук. Один из них как схватит меня за ноги и потянет на себя, а второй за руки взял, так больно было даже через куртку… Ещё и ударился головой об ящик, аж в глазах потемнело», — рассказывает мальчик.

На его голове хорошо виден шрам от падения, а на теле — следы от пальцев рук.

Второго ребёнка также завели в магазин и начали требовать телефонный номер матери.

«Ваш сын украл ящик фруктов, мы сейчас отправим старшего, дайте ему 2000 рублей, пусть нам принесет, тогда младшего отпустим! Иначе вызовем полицию!» — сказал женщине по телефону незнакомый мужчина.

В ответ женщина потребовала отпустить её детей и сама вызвала полицию. Мальчиков вскоре привели домой полицейские. Жительница Заринска рассказывает, что мальчики были напуганы. У младшего была порвана куртка, из раны со лба струилась кровь, брюки были мокрыми. Врачебный осмотр показал, что у ребёнка сломан мизинец, ему наложили гипс.

Между тем молодой продавец из киоска не стал извиняться за то, что свалил с ног и удерживал ребёнка в торговом павильоне. Более того, он обвинил мальчика в краже:

«Старший мальчик часто ошивается рядом: то в окно непристойный знак покажет, то снег кинет в подсобку… А маленького я впервые увидел. Он 11 кг хурмы пытался унести. Мы её всегда на мороз выставляем».

Заринские журналисты сомневаются, что 11-летний мальчик мог свободно нести перед собой ящик с 11 кг фруктов. Запись с видеокамеры, которая установлена снаружи и внутри киоска, молодой человек журналистам показывать отказался.

Добавим, по данным издания, у пострадавшего от действий взрослых мужчин ребёнка и без того имеются проблемы со здоровьем. Не так давно он вернулся из больницы, где провёл месяц. У него имеется подозрение на эпилепсию. Мальчик учится в коррекционной школе.