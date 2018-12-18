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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,5

Происшествия

Глубина залегания землетрясения составила 30 км

Астана, 18 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает 18 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на Казахстанский центр национальных данных.

Подземные толчки были зафиксированы 17 декабря в 16:03 по времени Астаны (13:03 по Москве). Глубина залегания землетрясения составила 30 км.

По данным Центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, в населенных пунктах было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в 7 часов 08 минут по времени Астаны (4 часа 08 минут по Москве) на границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Землетрясения
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