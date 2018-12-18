ЛНР: ВСУ обстреляли три населённых пункта

Луганск, , 07:21 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 18 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Под огнём украинской артиллерии оказались позиции защитников ЛНР в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5 и Логвиново.

По Золотому-5 и Логвиново ВСУ выпустили в общей сложности 15 мин калибра 82 мм. Желобок обстреляли из гранатомёта СПГ.

Как сообщают представители ЛНР, потерь среди военнослужащих и гражданских лиц нет, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее обстрелам ВСУ подверглись четыре населённых пункта ЛНР, однако украинские боевики не применяли артиллерию.

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Всего, по данным ООН, с средины августа по средину ноября 2018 года в Донбассе погибли 14 мирных жителей и 36 были ранены.

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