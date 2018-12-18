В Танзании производитель кешью совершил самоубийство

Мтвара , Танзания, , 07:17 — REGNUM Человек совершил самоубийство в промышленном районе в округе Мтвара в кустах, находящихся прямо за зданием Главного управления кешью в Танзании. Командир полиции по округу Мтвара заявил, что до настоящего момента нет прямой связи между происшествием и вопросом несправедливой продажи арахиса в стране по системе «кангомбе», расследование продолжается.

В интервью Восточноафриканскому телевидению Eatv командир полиции Бласиус Чатанда сообщил, что покойного звали Мозес Малолела, и он был найден в 2 часа ночи 16 декабря 2018 года за зданием Главного управления кешью, предсмертной записки он не оставил.

Чатанда рассказал, что Мозес — житель Мпвапвы, округ Додома, и неизвестно, по каким делам он приехал в Мтвару.

Отвечая на вопрос, был ли покойный одним из производителей кешью, которому, как и большинству, не выгодна система «кангомбе», Чатанда заявил: «До настоящего момента нет достоверной информации, что это происшествие как-то связано с делом о продаже арахиса. Мы продолжаем расследование причин его самоубийства. Сегодня люди кончают жизнь самоубийством по разным причинам — плохие условия жизни, тяжелые мысли, несчастная любовь, и для покойного Мозеса мы пока что не можем назвать точную причину».

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентарий посочувствовал производителям кешью в Танзании