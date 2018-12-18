Власти КНР направили палатки в пострадавшие от землетрясения районы Сычуаня

Пекин, , 06:31 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выделило тысячу палаток жителям задетых землетрясением районов провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

В общей сложности 386 человек были эвакуированы из задетых природным катаклизмом районов провинции Сычуань, чьи дома были сильно повреждены или рухнули в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в уезде Синвэнь города Ибинь в провинции Сычуань в 12:46 по местному времени 16 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, власти объявили в пострадавших районах чрезвычайные меры IV уровня. Известно разрушении 231 дома в сельских районах. Информации о жертвах не поступало.

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