Не довезли: в Екатеринбурге водитель выгнал подростка из маршрутки

Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы заинтересовались работой транспортной компании, осуществляющей перевозки пассажиров по маршруту №021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель автобуса маршрута № 021 потребовал от несовершеннолетней девушки, чтобы она покинула салон в связи с тем, что она оставалась последней в автобусе. В результате 16-летняя девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что по сообщению в СМИ организована проверка, в ходе которой будет установлено, имел ли место в действительности данный инцидент. По итогам надзорных мероприятий при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 16 декабря. Водитель маршрутки №021 не довёз до пункта назначения и высадил 16-летнюю ученицу колледжа на семь остановок раньше, пояснив, что в автобусе кончился бензин. Однако, по словам матери девочки, водитель просто не захотел везти её, так как она оставалась единственным пассажиром. По словам женщины именно так ей ответили по телефону указанному в салоне маршрутки, мол, мы не обязаны ехать до конечной с одним пассажиром.

Однако в самой компании пояснили, что причина инцидента — поломка автобуса. По их словам пассажир имел право доехать до пункта назначения с тем же билетом на другом автобусе, но в результате возникшего недопонимания девушка не сделала этого.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные инциденты и ранее происходили в Екатеринбурге и Свердловской области. Так в начале 2018 года в Каменске-Уральском 14-летнему школьнику пришлось идти до дома несколько километров из-за того, что водитель маршрутного автобуса изменил маршрут, а затем высадил ребёнка на одной из остановок вдали от его дома.

В декабре 2017 года в Екатеринбурге из маршрутки №047 высадили возвращавшегося домой из учебного учреждения 12-летнего школьника, так как у ребёнка не хватило денег на проезд. Произошло это потому, что по дороге в школу ему при оплате проезда сдали сдачу, и среди денег оказалась 20-центовая монета, которую ребёнок сразу не заметил. А вот на обратном пути кондуктор заметил её и отказался принимать плату за проезд, после чего мальчика вытолкали из автобуса.

В августе 2017 года девятиклассницу выгнали из автобуса за то, что ей в поликлинике установили аппарат «холтер», а «бдительные» граждане решили, что это «взрывное устройство» и потребовали высадить девушку. В итоге ей пришлось покинуть транспорт за несколько остановок от дома.

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