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Более десяти человек стали жертвами пожара на фабрике в центральном Китае

Происшествия

Ожар начался в 11:10 по местному времени 17 декабря на фабрике в городе Шанцю

Чжэнчжоу, Китай, 18 декабря 2018, 06:00 — REGNUM  Одиннадцать человек стали жертвами пожара на фабрике в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Пожар начался в 11:10 по местному времени 17 декабря на фабрике в городе Шанцю. Огонь был взят под контроль коло 14:15 по местному времени. Предварительное расследование показало, что три рабочих нарушили правила безопасности, что привело к возгоранию. Все трое доставлены взяты под стражу. Проверка продолжается.

Напомним, что в конце ноября произошёл взрыв химических веществ на одной из фабрик провинции Хэбэй. Жертвами стали 23 человека.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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