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Полиция Гонконга арестовала бизнесмена, сорившего деньгами

Происшествия

Он нарушал общественный порядок

Гонконг, Китай, 18 декабря 2018, 05:40 — REGNUM  Сотрудники полиции китайского Гонконга арестовали бизнесмена, который разбрасывал деньги с верхнего этажа здания в одном из бедных кварталов города, сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что перед тем, как начать разбрасывать деньги, бизнесмен спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут упасть с неба. Затем он поднялся на один из верхних этажей ближайшего здания и выбросил валюту в окно. Прохожие начали собирать падающие купюры. Таким образом мужчина пытался прорекламировать свой бизнес, связанный с криптовалютами.

Широкий жест бизнесмена не оценила полиция Гонконга и арестовала его за нарушение общественного порядка. Точная сумма, выброшенная предпринимателем в окно, неизвестна. Сообщается лишь, что полиция собрала около шести тысяч гонконгских долларов (около $800).

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Происшествия в Китае
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