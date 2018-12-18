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Тарантино спугнул злоумышленников, грабивших его дом

Происшествия

Преступники не знали, что режиссер находится дома

Тарантино спугнул злоумышленников, грабивших его дом
Jeff Balke
Квентин Тарантино

Лос-Анджелес, США, 18 декабря 2018, 05:27 — REGNUM  Американский кинорежиссер Квентин Тарантино напугал грабителей, выносивших из его дома ценные вещи, сообщает портал TMZ.

Сообщается, что в районе полуночи двое неизвестных проникли в дом режиссера через окно с целью ограбить его дом. Однако режиссер находился дома и столкнулся лицом к лицу со злоумышленниками. Они перепугались и сбежали, успев прихватить с собой драгоценности и другие ценные вещи. Полиция смогла опознать грабителей благодаря видеозаписи с камер наблюдения на районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря неизвестные ограбили дом британского музыканта Пола Маккартни. Правоохранители обнаружили следы взлома в доме музыканта. Что похитили злоумышленники — не сообщается. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии ограбили дом Пола Маккартни

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