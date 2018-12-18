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ЧП на новогоднем утреннике мэра Красноярска: проводится проверка

Происшествия

10-летняя девочка получила травму на праздничном мероприятии

Красноярск, 18 декабря 2018, 05:15 — REGNUM  На утреннике главы города Красноярска усилены меры безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 декабря, в мэрии Красноярска, комментируя инцидент, произошедший на новогоднем утреннике 17 декабря.

По факту ЧП проводится служебная проверка.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по краю, в Красноярске проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка на праздничном мероприятии. По предварительным данным, праздник проходил 17 декабря в развлекательном центре в Центральном районе Красноярска.

По словам очевидцев, детей на празднике было много, а в помещении было очень тесно. Когда праздник завершился, дети направились к фотозоне, которая оказалась плохо закрепленным щитом.

Из-за большого скопления людей и давки конструкция весом в несколько десятков килограммов упала на 10-летнюю девочку. В результате четвероклассница получила травму и попала в больницу.

В мэрии подчеркнули, что комиссия из представителей парка, администрации города и полиции ещё раз проверила пространство детского центра на безопасность, все конструкции — на устойчивость. Городские власти утверждают, что на каждые конструкцию и аттракцион подписан дополнительный акт, подтверждающий безопасность использования. Также прошли ещё один инструктаж педагоги. Полиция усилила меры охраны.

18 декабря все представления для детей будут проходить по плану.

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