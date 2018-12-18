Грабители ранили мужчину в столичном Кунцево

Москва, , 05:03 — REGNUM Недалеко от станции метро «Кунцевская» в Москве двое неизвестных во время ограбления ранили мужчину ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

Сообщается, что двое неизвестных на Молдавской улице угрожали ножом прохожему и требовали отдать вещи. Мужчина отказал грабителям, после чего неизвестные ранили его ножом и скрылись с места преступления. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря двое вооруженных грабителей напали на мужчину в районе Волгоградского проспекта Москвы. В ходе ограбления они забрали у мужчины сумку, в которой находились 40 млн рублей. Затем преступники скрылись с места происшествия.