Родственнику страсбургского стрелка предъявлены обвинения

Страсбург, Франция, , 04:49 — REGNUM Задержанному родственнику Шарифа Шекатта, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в городе Страсбурге (Франция), предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и причастности к террористической деятельности, передает BFM.

Напомним, в Страсбурге 11 декабря 29-летний Шекатт обстрелял охрану и посетителей ярмарки. В результате пять человек погибли, больше десяти получили ранения.

В ходе спецоперации Шекатт был убит. По факту нападения на мирных жителей расследуется уголовное дело, в частности о связи его и его родственников с террористическими группировками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец стрелка Абделькрим Шекатт заявил, что знал о связи сына с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отговорить сына от связи с террористами он не смог.

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