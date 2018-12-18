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На северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Происшествия

Стрелка задержали благодаря плану «Перехват»

На северо-востоке Москвы произошла перестрелка
Vladimir Antoshin
Травматический пистолет

Москва, 18 декабря 2018, 04:50 — REGNUM  В ходе конфликта между двумя мужчинами на улице Академика Королёва в Москве произошла стрельба, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. После стрельбы он скрылся на своем автомобиле. Был объявлен план «Перехват», в ходе которого стрелок был задержан. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря неизвестные на севере Москвы обстреляли из огнестрельного оружия маршрутное такси. В результате стрельбы пострадавших не было, у маршрутного такси было повреждено остекление салона. Трех нападавших разыскивает полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве неизвестные обстреляли маршрутку

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