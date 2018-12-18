В Ростовской области в больницу попали 20 человек с отравлением

Шахты, Ростовская область, , 04:34 — REGNUM Около 20 жителей поселка Аюта Ростовской области были госпитализированы в результате пищевого отравления, сообщает пресс-служба администрации города Шахты.

Сообщается, что пострадавшие начали обращаться в медицинские учреждения вечером 16 декабря с жалобами на недомогание. В настоящее время госпитализированы 13 детей и 13 взрослых. При этом часть пострадавших от госпитализации отказалась. По факту произошедшего организована санитарно-эпидемиологическая проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края были госпитализированы 15 учащихся местного лицея с подозрениями на кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора проводят инспекцию учебного заведения, уже изъяты образцы воды и пищи.

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