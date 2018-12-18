В Новосибирске из психбольницы сбежал криминальный авторитет

Новосибирск, , 04:30 — REGNUM В Новосибирске из психиатрической больницы в Кировском районе сбежал криминальный авторитет Виктор Мошков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области он является «социально опасным».

«Приметы: на вид 63 лет рост 174 см., худощавого телосложения, лысый. Одежда: светлая куртка с капюшоном, светлые штаны, черная футболка, черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию», — говорится на сайте главка МВД России по региону.

По данным региональных СМИ, Виктор Мошков (Мошок) обвиняется в целом ряде тяжких преступлений, в том числе рабовладении и убийствах. На принудительное лечение в психиатрическую больницу его направили в марте 2018 года по решению Новосибирского областного суда.

«По данным борцов с оргпреступностью, Виктор Мошков являлся довольно влиятельной и авторитетной фигурой славянского крыла преступного сообщества региона, считался приближённым к вору в законе Павлу Мореву по прозвищу Бешеный (умер в 2002 году), - пишет «Коммерсантъ-Сибирь». — Свою первую судимость — за хулиганство, кражу и мошенничество — Виктор Мошков получил еще в 1992 году. Затем последовала череда новых сроков, после чего на свободе авторитет появлялся лишь эпизодически. Перечень всех статей Уголовного кодекса, по которым авторитет привлекался, едва уместится на машинописном листе, его тюремный стаж составляет почти два десятка лет».

После побега Мошкова следственный отдел по Кировскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области назначил проверку сотрудников психиатрической больницы по факту халатности.