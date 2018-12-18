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В Колумбии была освобождена племянница писателя Габриэля Гарсии Маркеса

Происшествия

Она была похищена 23 августа 2018 года

В Колумбии была освобождена племянница писателя Габриэля Гарсии Маркеса
Иллюстрация: Policía Nacional de los colombianos
Колумбийская полиция

Богота, 18 декабря 2018, 04:28 — REGNUM  Колумбийские правоохранительные органы освободили похищенную племянницу писателя Габриэля Гарсии Маркеса, сообщил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что операция по спасении Мелисы Мартинес Гарсии проводилось совместно сотрудниками полиции и представителями вооруженных сил страны. Мелису держали в заложниках в департаменте Магдалена, где ее и освободили колумбийские силовики. При этом Дуке не сообщил, кто несет ответственность за похищение племянницы писателя.

Напомним, Габриэль Гарсия Маркес — известный колумбийский писатель и журналист. Его самые знаменитые произведения — «Сто лет одиночества» и «Полковнику никто не пишет». Маркес в 1982 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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