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На Камчатке объявлена угроза схода лавин из-за мощного циклона

Происшествия

Жителей и гостей полуострова призывают воздержаться от походов в горы

Петропавловск-Камчатский, 18 декабря 2018, 03:39 — REGNUM  На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин, сообщил камчатский противолавинный центр.

Сообщается, что сход лавин может возникнуть в результате циклона, который 18 декабря обрушился на полуостров. В связи с сильным снегопадом и штормовым ветром в муниципальных учреждениях был отменен рабочий день. Также в этот день закрыты школы.

Противолавинный центр рекомендует организациям, туристам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов во время циклона. Краевое МЧС переведено в режим повышенной готовности.

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Ураганы, шторма, бури
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