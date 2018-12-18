На Камчатке объявлена угроза схода лавин из-за мощного циклона

Петропавловск-Камчатский, , 03:39 — REGNUM На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин, сообщил камчатский противолавинный центр.

Сообщается, что сход лавин может возникнуть в результате циклона, который 18 декабря обрушился на полуостров. В связи с сильным снегопадом и штормовым ветром в муниципальных учреждениях был отменен рабочий день. Также в этот день закрыты школы.

Противолавинный центр рекомендует организациям, туристам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов во время циклона. Краевое МЧС переведено в режим повышенной готовности.