Вторник, 18 Декабря 2018 года
04:01:43 МСК

Флоридец пытался расплатиться марихуаной в McDonald's

Происшествия

И был арестован за хранение наркотиков

Орландо, США, 18 декабря 2018, 03:03 — REGNUM  Житель американского штата Флорида Энтони Галлахер был арестован за хранение наркотических веществ, когда пытался расплатиться в общепите McDonald's марихуаной.

Сообщается, что Галлахер подъехал к экспресс-окну кафе на автомобиле и заказал еду, однако вместо денег он предложил продавцу марихуану. Продавец вызвал полицию, которая и арестовала Галлахера. Ему предъявлены обвинения в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил легализовать употребление марихуаны «в рекреационных целях». В настоящее время такое употребление наркотика разрешено в 10 американских штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Нью-Йорка предложил легализацию марихуаны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить