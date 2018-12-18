Флоридец пытался расплатиться марихуаной в McDonald's

Орландо, США, , 03:03 — REGNUM Житель американского штата Флорида Энтони Галлахер был арестован за хранение наркотических веществ, когда пытался расплатиться в общепите McDonald's марихуаной.

Сообщается, что Галлахер подъехал к экспресс-окну кафе на автомобиле и заказал еду, однако вместо денег он предложил продавцу марихуану. Продавец вызвал полицию, которая и арестовала Галлахера. Ему предъявлены обвинения в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил легализовать употребление марихуаны «в рекреационных целях». В настоящее время такое употребление наркотика разрешено в 10 американских штатах.

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