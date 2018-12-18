Житель Китая попал в больницу из-за спор в носках

Пекин, , 03:02 — REGNUM Житель провинции Фуцзянь (Китай) попал в больницу из-за попадания в легкие спор грибка, сообщает Apple Daily.

Сообщается, что сначала мужчина обратился к врачам по причине кашля, однако лечение не помогало и здоровье пациента только ухудшалось. Врачи сделали ему рентген легких, где увидели пораженный грибком орган.

Выяснилось, что мужчина долгие годы нюхал собственные носки, чтобы проверить их на свежесть. Таким образом споры грибка попали ему в легкие. Врачи назначили мужчине лечение, его здоровье идет на поправку.