В Херсоне в жилом доме произошел взрыв газа

Херсон, Украина, , 00:44 — REGNUM Взрыв 17 декабря в частном доме произошел в Херсоне, сообщает пресс-служба управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 16:00 (17:00 мск) в частной доме. Предварительно, произошел взрыв природного газа. После взрыва пожара не было, однако все равно пострадали два человека: владелец дома и сосед, которого травмировало ударной волной. Оба гражданина госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии соответственно.

Напомним, ранее в Киевской области в городе Фастов произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате два человека погибли, один пострадал. Взрывом было разрушено три верхних этажа дома.