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В Херсоне в жилом доме произошел взрыв газа

Происшествия

Два человека пострадали

Херсон, Украина, 18 декабря 2018, 00:44 — REGNUM  Взрыв 17 декабря в частном доме произошел в Херсоне, сообщает пресс-служба управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 16:00 (17:00 мск) в частной доме. Предварительно, произошел взрыв природного газа. После взрыва пожара не было, однако все равно пострадали два человека: владелец дома и сосед, которого травмировало ударной волной. Оба гражданина госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии соответственно.

Напомним, ранее в Киевской области в городе Фастов произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате два человека погибли, один пострадал. Взрывом было разрушено три верхних этажа дома.

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Взрывы бытового газа
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