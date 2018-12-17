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В Марокко убиты два альпиниста из стран Европы

Происшествия

Норвежец и датчанин найдены зарезанными возле горы Тубкаль

Рабат, 17 декабря 2018, 21:12 — REGNUM  Два альпиниста убиты в Марокко недалеко от горы Тубкаль, сообщает агентство EFE со ссылкой на марокканские власти.

Датчанин и норвежец были найдены французскими туристами у самой высокой вершины Марокко с ножевыми ранениями в шею.

Туристы сообщили о найденных телах в полицию.

Сообщается, что генеральная прокуратура Марокко взяла расследование этого убийства под свой контроль.

Причины и подробности трагедии выясняются.

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