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Из-за пожара в кафе в центре Москвы эвакуированы люди и перекрыто движение

Происшествия

ЧП произошло на улице Сретенка

Из-за пожара в кафе в центре Москвы эвакуированы люди и перекрыто движение
skeezy
Пожар

Москва, 17 декабря 2018, 19:56 — REGNUM  В кафе в Красносельском районе Москвы проведена эвакуация посетителей и персонала из-за пожара. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание возникло в кафе «Натахтари» на улице Сретенка. Охваченная огнём площадь составила 35 квадратных метров.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

В микроблоге Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter сообщается, что из-за пожара движение по Сретенке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется использовать для объезда Бульварное кольцо.

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