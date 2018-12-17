Понедельник, 17 Декабря 2018 года
21:12:07 МСК

В Аргентине стоны из гроба помешали отвезти покойницу на кладбище

Происшествия

Катафалк срочно отправился в больницу

В Аргентине стоны из гроба помешали отвезти покойницу на кладбище
carolynabooth

Буэнос-Айрес, 17 декабря 2018, 19:37 — REGNUM  В Аргентине родственники покойницы перенаправили катафалк в больницу из-за странных звуков, которые доносились из гроба, сообщает 17 декабря Daily Mail.

Из гроба с телом 65-летней женщины исходили звуки, напоминающие стоны. Родственники отвезли гроб в больницу, где врачи обследовали покойную и подтвердили, что она мертва не менее 24 часов.

По мнению медиков, неожиданное явление могло быть вызвано газами, выходящими из мертвого тела, или процессами окоченения голосовых связок.

Читайте ранее в этом сюжете: У псковских поселений нет денег на постановку кладбищ на кадастровый учёт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ритуальные услуги и содержание кладбищ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить