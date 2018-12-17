В Аргентине стоны из гроба помешали отвезти покойницу на кладбище

Буэнос-Айрес, , 19:37 — REGNUM В Аргентине родственники покойницы перенаправили катафалк в больницу из-за странных звуков, которые доносились из гроба, сообщает 17 декабря Daily Mail.

Из гроба с телом 65-летней женщины исходили звуки, напоминающие стоны. Родственники отвезли гроб в больницу, где врачи обследовали покойную и подтвердили, что она мертва не менее 24 часов.

По мнению медиков, неожиданное явление могло быть вызвано газами, выходящими из мертвого тела, или процессами окоченения голосовых связок.

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