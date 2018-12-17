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В Днепропетровской области Украины во двор защитнику лесов бросили гранату

Происшествия

Активист занимался защитой лесов от вырубки

Киев, 17 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Во двор активиста, защищающего вырубку лесов в Днепропетровской области Украины, неизвестные бросили гранату, сообщает 17 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Синельниково. Взрывом была повреждена крыша частного дома и автомобиль, никто из людей не пострадал.

Отмечается, что активист, проживающий в доме, являлся членом общественной организации «Экологический патруль». Глава исполнительного органа «Экологического патруля» Татьяна Лампик заявила, что они боролись в последнее время против массовой вырубки лесов: снимали лесорубов на видео, записывали номера автомобилей, передавали данные в полицию.

По мнению экологических активистов, неизвестные пытаются их запугать таким образом.

Напомним, ранее в Запорожье неизвестный мужчина бросил гранату в толпу людей. От взрыва пострадали три человека.

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