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Пожар в госпитале Мумбаи: 129 пострадавших, шестеро погибших

Происшествия

В здании продолжается спасательная операция

Мумбаи, Индия, 17 декабря 2018, 17:51 — REGNUM  Жертвами пожара в государственной больнице в пригороде Мумбаи в Индии стали не менее шести человек, 17 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщениям медиков, на данный момент известно о шестерых погибших и 129 пострадавших в результате пожара. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В здании госпиталя продолжается спасательная операция, в ходе которой получил ожоги один пожарный. По предварительной версии полиции, причиной трагедии стало короткое замыкание.

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Пожары в медицинских учреждениях
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