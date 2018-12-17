Пожар в госпитале Мумбаи: 129 пострадавших, шестеро погибших

Мумбаи, Индия, , 17:51 — REGNUM Жертвами пожара в государственной больнице в пригороде Мумбаи в Индии стали не менее шести человек, 17 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщениям медиков, на данный момент известно о шестерых погибших и 129 пострадавших в результате пожара. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В здании госпиталя продолжается спасательная операция, в ходе которой получил ожоги один пожарный. По предварительной версии полиции, причиной трагедии стало короткое замыкание.

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