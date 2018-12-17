Главе рязанской УК грозит 10 лет колонии за присвоение 17 млн рублей

Рязань, , 17:09 — REGNUM В Рязани направлено в суд дело в отношении директора управляющей компании, который вместе с пособниками присвоил более 17 млн рублей. Как сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального управления МВД, в отношении директора компании расследовалось дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Директор управляющей жилищной компании и его пособники обвиняются в том, что получили деньги по подложным договорам на благоустройство, которого по факту не было. Деньги были присвоены. Ущерб оценивается в 17,4 млн рублей.

«Директор под видом исполнения договорных обязательств совершил хищение денежных средств руководимой им жилищной компании путем перечисления их на банковские счета подконтрольных им организаций за работы, которые фактически не производились», — сообщили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 80 человек, также прошли 22 компьютерные судебные экспертизы, одна бухгалтерская судебная, две почерковедческие экспертизы.