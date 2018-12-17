В индийском Мумбаи загорелся госпиталь, пожарные спасают людей из огня

Мумбаи, Индия, , 17:02 — REGNUM В пригороде индийского Мумбаи загорелась государственная больница, число жертв и пострадавших пока неизвестно, 17 декабря передает агентство Reuters.

«Почти все пациенты были спасены. Операции всё еще продолжаются, пожарная команда проверяет, не попал ли кто-либо в ловушку внутри здания», — сообщил журналистам представитель полиции Мумбаи.

Известно, что пожарным и спасателям удалось эвакуировать из здания десятки человек, они переведены в соседние больницы. В ходе спасательной операции получил ожоги один пожарный.

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