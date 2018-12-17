В Московской области автомобиль сбил детей, перебегавших дорогу

Ногинск, Московская область, , 16:26 — REGNUM В подмосковном Ногинске легковой автомобиль сбил троих детей, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля Nissan Tiida совершил наезд на трёх несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспорта.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Дети были госпитализированы.