На Окинаве американский морпех признан виновным в изнасиловании коллеги

Наха, Япония, , 16:48 — REGNUM Морской пехотинец США, несший службу на американской базе, расположенной на японском острове Окинава, приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие и домогательства, сообщает 17 декабря Start and Stripes.

Младший капрал Хосе Араухо был признан военным трибуналом виновным в сексуальном нападении на женщину-морпеха и домогательствах по отношению к семи другим морским пехотинцам, по словам пресс-секретаря 3-й Морской логистической группы. Приговор Араухо также включает понижение категории оклада, конфискацию 1630 долларов ежемесячно в течение 72 месяцев и позорное увольнение.

Араухо завербовался на четыре года в октябре 2015 года и вскоре после этого прибыл на Окинаву. Правонарушения происходили в период с 21 июля 2017 года по апрель 2018 года, говорится в обвинении.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора Окинавы Такэси Онага, хотя площадь префектуры составляет лишь около 0,6% общей территории Японии, именно на острове сосредоточено более 70% площади всех военных объектов США в государстве.