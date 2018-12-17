Жительница Югры сделала селфи на фоне раненого экс-супруга

Сургут, Югра, , 16:19 — REGNUM Жительница Югры, которая прославилась в интернете за селфи на фоне ею же раненого ножом бывшего мужа, предстанет перед судом. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По версии следствия, 24 октября 2018 года бывшие супруги, находясь в одной квартире города Сургута, в состоянии алкогольного опьянения сильно конфликтовали. Обвиняемая, взяв на кухне нож, нанесла им удар мужчине в область грудной клетки. Затем сделала на фоне раненого бывшего мужа селфи и отправила своим знакомым с текстом «Люди, я пырнула ножом бывшего мужа. Я, по ходу, тварь».

Раненый был госпитализирован. В результате полученной травмы у потерпевшего полностью не функционирует левая рука.

Как сообщают полицейские, обвиняемая ранее не судима, воспитывает малолетнего ребёнка. Поэтому она находится под подпиской о невыезде. Пострадавший, наоборот, состоял на учете по причине злоупотребления алкоголем и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

Женщине вменяется статья 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит 10 лет заключения.

Отметим, что жительница Югры не единственная, кто выложил в сеть кровавое фото. Ранее, в ноябре 2017 года, учащийся Западного комплекса непрерывного образования Москвы сделал селфи на фоне убитого им 44-летнего преподавателя, лежащего в луже крови, и выложил фото на своей странице в социальной сети. После чего молодой человек покончил с собой, сообщала пресс-служба СУ СКР по Москве.

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