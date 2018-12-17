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На заводе «АрселорМиттал Темиртау» произошел разрыв азотопровода

Происшествия

В результате разрыва трубопровода никто не пострадал

Темиртау, Казахстан, 17 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  На металлургическом заводе «АрселорМиттал Темиртау» во время испытаний произошел разрыв азотопровода, сообщает 17 декабря издание Tengrinews.kz.

Один из участков азотопровода высокого давления не прошел испытания. В настоящее время организованы ремонтно-восстановительные работы. В результате разрыва никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на заводе «АрселорМиттал Темиртау» произошел пожар, который повредил несколько газопроводов. Позднее руководство компании перестраховало основное оборудование завода в страховой компании «Евразия» на сумму 1 млрд тенге ($2,67 млн).

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Происшествия на газопроводах
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