В московском клубе умерла девушка. Версия — передозировка

Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве в помещении одного из клубов скончалась девушка, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Трагедия произошла днём 16 декабря. Клуб расположен на улице Барклая. Погибшая 2000 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти не выявлено. Следователи проводят доследственную проверку.

«По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством», — сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.