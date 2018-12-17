В общежитии геологоразведочного университета в Москве прошли обыски

Москва, , 15:29 — REGNUM В Москве в общежитии Российского государственного геологического университета им. Орджоникидзе сотрудники правоохранительных органов провели обыски. При этом, как заявили в пресс-службе вуза, это был обыкновенный рейд.

«Сегодня, 17 декабря в общежитии МГРИ-РГГРУ, расположенном по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1, МВД совместно с Росгвардией проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений», — говорится в сообщении на сайте университета.

В ходе рейда стражи порядка обнаружили и изъяли наркотические средства, травматическое оружие. В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям, ведётся проверка.

Отмечается, что в настоящее время профилактические мероприятия завершены, университет работает в штатном режиме.