Разведка ЛНР: у линии соприкосновения замечены наёмники из Норвегии

Луганск, , 15:29 — REGNUM В район дислокации 72-й бригады ВСУ прибыла группа представителей частной военной компании из Норвегии, заявил 17 декабря во время брифинга начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По данным разведки, 20 иностранных наёмников прибыли в населённый пункт Новолуганское, в расположение третьего батальона 72 бригады ВСУ.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, у линии соприкосновения в ЛНР были обнаружены три единицы системы залпового огня «Град».

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