Губернатор Калабрии обвинен в «мафиозных методах» и объявлен невыездным

Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 14:45 — REGNUM Губернатор Калабрии Марио Оливерио обвиняется Финансовой гвардией Италии и прокуратурой страны в злоупотреблении служебным положением с использованием «мафиозных методов», сообщает информагентство Askanews в порнедельник, 17 декабря.

Губернатор объявлен невыездным, ему запрещено покидать пределы района, в котором он живет. Аналогичная мера пресечения избрана и некоторым из его высокопоставленных подчиненных.

Губернатора и ряд сотрудников администрации обвиняют в мошенничестве при организации и проведении госзакупок.