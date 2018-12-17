Экстремизм распространяется по Европе — греческий политик о взрыве в Афинах

Афины , , 14:50 — REGNUM В «подкожной клетчатке общества» накоплено много ярости, и некоторые пытаются использовать это, — заявила греческий заместитель министра по защите граждан Катерина Папакоста в обращении, размещенном на официальном сайте ее министерства, по поводу взрыва возле здания телеканала Skai.

«Поскольку мы видим, что экстремистские действия, мысли и логика доминировали в Европе в последнее время, мы в Греции всегда должны быть бдительными, и мы это делаем. Мы усилили меры безопасности. Мы живем в странное, «взрывное» время, когда экстремистские взгляды распространяются по всей Европе. В подкожной клетчатке общества накоплено много ярости, и некоторые пытаются использовать это. Но политическая воля — наша», — заявила Папакоста, подчеркивая, что власти Греции сделают всё возможное, чтобы защитить Республику от всех, кто действует против нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря поздней ночью в Афинах возле здания телеканала Skai TV прогремел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку неизвестный предупредил об угрозе взрыва заранее.