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Арестованный в Италии член ИГ* намеревался взрывать церкви

Происшествия

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бари, Италия, 17 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  Задержанный 13 декабря в Бари 20-летний гражданин сомалийского происхождения был связан с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает информагентство Ansa в понедельник, 17 декабря, со ссылкой на данные спецслужб.

Сотрудники спецслужб рассказали журналистам, что в одном из перехваченных разговоров арестованный и его сообщники обсуждали возможность «взрывов во всех церквях Италии», в том числе в Риме.

Гражданин был арестован в кратчайшие сроки для того, чтобы упредить возможность дальнейшей координации преступных планов, тем более опасных ввиду приближения Рождества, отметили в правоохранительных органах.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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