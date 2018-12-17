Арестованный в Италии член ИГ* намеревался взрывать церкви

Бари, Италия, , 14:29 — REGNUM Задержанный 13 декабря в Бари 20-летний гражданин сомалийского происхождения был связан с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает информагентство Ansa в понедельник, 17 декабря, со ссылкой на данные спецслужб.

Сотрудники спецслужб рассказали журналистам, что в одном из перехваченных разговоров арестованный и его сообщники обсуждали возможность «взрывов во всех церквях Италии», в том числе в Риме.

Гражданин был арестован в кратчайшие сроки для того, чтобы упредить возможность дальнейшей координации преступных планов, тем более опасных ввиду приближения Рождества, отметили в правоохранительных органах.