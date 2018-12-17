Взрыв газа в Вологде: эксперты определят степень повреждения здания

Вологда, , 13:59 — REGNUM В Вологде эксперты анализируют данные комплекса «Струна». Они должны показать состояние дома, где в ночь на 16 декабря произошел взрыв газа, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Пока специалисты не могут сказать, разрешат ли вернуться хозяевам в квартиры.

Датчики комплекса сотрудники МЧС установили в обоих подъездах здания еще ночью. От результатов этого обследования зависит и то, по какой методике специалисты будут разбирать завалы.

Все жители дома, почти 90 человек, были эвакуированы, 35 жильцов обратились к властям с просьбой о временном размещении. Им предоставлены номера в гостинице.

Взрыв бытового газа в доме на улице Маркса произошел в квартире на пятом этаже. Один человек погиб. Самые сильные разрушения здания — в той части, где был эпицентр взрыва.

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