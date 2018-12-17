Тульская пенсионерка-«продюсер» обманула участников телеконкурса

Тула, , 13:53 — REGNUM 70-летняя жительница Тульской области задержана за мошенничество, сообщила 17 декабря пресс-служба регионального УМВД. Женщина представлялась продюсером и предлагала музыкантам помощь в написании песен, а также в съемках видеоклипов.

«По предварительным данным, злоумышленница связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал музыкального конкурса, и предлагала оказать им содействие. При этом в разговоре с собеседниками она подчёркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга. Переговоры велись по телефону, а также с помощью мессенджеров», — официальный представитель МВД рассказала Ирина Волк.

Объектом интереса «продюсера» становились музыканты, участвовавшие в одном из телевизионных музыкальных конкурсов, но не сумевшие пробиться в финал. Женщина связывалась с ними или их продюсерами в мессенджерах либо по телефону, причем представлялась различными вымышленными именами, в том числе и мужскими. Свои «услуги» она оценивала в суммы от 6 до 28 тыс. рублей, деньги она предлагала перевести на карту. Известно о четырех пострадавших от действий «продюсера» музыкантов — из Москвы, Тюмени, Воронежа.

Сколько составляет общая сумма ущерба, не уточняется. Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.