Вывозили сырьё по железной дороге: на Ямале поймали «чёрных газовиков»

Салехард, , 13:32 — REGNUM Незаконную врезку в газопровод под землёй обнаружили ямальские полицейские. В краже газового конденсата почти на 2 млн рублей подозреваются трое местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Незаконная врезка была обнаружена в ходе спецоперации, которую провели сотрудники УМВД по ЯНАО при поддержке сотрудников Росгвардии. Полицейскими установлено, что с мая по декабрь 2018 года через подземную врезку трое задержанных жителей Ноябрьска похитили 215 тонн газового конденсата, чем причинили одному из газодобывающих предприятий материальный ущерб на сумму более 1 млн 900 тыс. рублей. Похищенное сырье вывозилось железнодорожным и автомобильным транспортом в различные регионы России.

В отношении «чёрных газовиков» из Ноябрьска 1959, 1977 и 1984 годов рождения возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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