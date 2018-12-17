Иркутская область: в убийстве школьницы подозреваются двое подростков

Нижнеудинск, Иркутская область, , 13:15 — REGNUM В Иркутской области задержали подростков, подозреваемых в убийстве 17-летней школьницы из города Нижнеудинска, пропавшей в начале декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 декабря, в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «ж», «з» ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»).

Напомним, вечером 6 декабря 17-летняя жительница Нижнеудинска ушла из дома и пропала без вести. Тело пропавшей девушки с признаками насильственной смерти сотрудники полиции нашли 14 декабря в кустах на острове реки Уда. По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков, один их них 15-летний, второму — 17 лет.

Задержанных допросил следователь. Они рассказали, что убили школьницу «из корыстных побуждений». Они заманили девушку домой к одному из подростков и там нанесли ей множественные колото-резаные ранения. Затем злоумышленники избавились от тела.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и генотипоскопической. Несовершеннолетним предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании обоим меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что 17-летняя жительница Нижнеудинска Иркутской области пропала, стало известно 12 декабря 2018 года. В этот день на сайте регионального следственного управления СКР появилась просьба следователей о помощи в установлении местонахождения без вести пропавшей несовершеннолетней.