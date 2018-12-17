Сотрудники владимирского УФСИН подделали доказательства для суда — СКР

Александров, Владимирская область, , 13:07 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств сотрудниками регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. Как сообщили 17 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, сотрудники УФСИН предоставили в суд по гражданском делу поддельные документы и фотографии.

По данным следствия, в сентябре 2018 году прокуратура через суд попыталась заставить руководство лечебно-исправительного учреждения №8 выделить и оборудовать отдельные помещения для отпусков осужденных, которые были трудоустроены. Также, по мнению прокуратуры, в учреждение должны были появиться условия для встреч заключенных с адвокатами. 25 сентября представитель УФСИН принес в суд подписанную справку о том, что требования прокурора исполнены. В числе доказательств были и фотографии. Однако через некоторое время прокуратура выяснила, что необходимые помещения на самом деле в колонии так и не были обустроены.

«Следователь СК России установил, что в подготовке материалов к судебному заседанию участвовали три должностных лица ЛИУ-8, но ни один из них не представил следствию вразумительных объяснений по поводу произошедшего и не взял на себя ответственность за изготовление и предоставление суду фальсифицированных сведений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело возбуждено по ч.1 ст.303 УК РФ — «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». В расследовании уголовного дела также принимает участие прокуратура области.

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