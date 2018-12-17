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Не менее девяти человек погибли при взрыве в сирийском Африне

Происшествия

Ответственность за теракт на сегодняшний день не взяла на себя ни одна из группировок боевиков

Не менее девяти человек погибли при взрыве в сирийском Африне
Freedom House
Теракты в Сирии

Африн, Сирия, 17 декабря 2018, 12:53 — REGNUM  В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в районе продовольственного рынка сирийского города Африн погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает 17 декабря Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, в результате взрыва не менее 20 человек пострадали. Ответственность за теракт на сегодняшний день не взяла на себя ни одна из группировок боевиков.

«Ситуация с безопасностью остается ужасной. Мы ходим по улицам в страхе и избегаем любых припаркованных автомобилей, опасаясь, что они могут взорваться», — цитирует агентство слова одного из горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что армия Турции и наиболее подконтрольные ей боевики провели специальную операцию в городе Африн. Операция была посвящена поиску и аресту мародеров, а также тех боевиков, которые занимаются похищением людей с целью выкупа. Отмечалось, что в городе для снижения уровня преступности было увеличено время комендантского часа.

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