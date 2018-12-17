Владельцы здания, рухнувшего в Дзержинском, лгут о причинах случившегося?

Москва, , 12:57 — REGNUM Причиной обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинский (Московская область) мог быть брак, допущенный строителями при возведении этой постройки. Такую версию 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале озвучил глава городского округа Дзержинский (Московская область) Виталий Панамаренко.

«Это частная территория, — рассказал он. — Ангары, которые используются как холодильники. Новая постройка. Видимо, какой-то брак, потому что только-только запустили в эксплуатацию. Только-только начали работать. Владельцы пытались что-то сначала мне рассказать, что снега много нападало. Но это всё враньё — снега не было серьёзного, и это какой-то брак в строительстве. Вот какой и чего — будем с этим разбираться».

Кроме того, в рамках программы было уточнено, что, по последним данным, в результате обрушения кровли здания три человека погибли, а шестеро были извлечены из-под завалов в тяжёлом состоянии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного управления МЧС России по Московской области, площадь обрушения кровли в подмосковном городском округе Дзержинский составила 170 кв. м.

В настоящий момент на месте работают пять пожарных автоцистерн, производится разбор завалов. К месту происшествия следует дополнительная техника. Всего привлечено 19 единиц техники, 58 человек, в частности, от МЧС: девять единиц техники и 24 человека.

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