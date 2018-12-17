В Москве суд вынес приговор мужчине, поднявшему на руки росгвардейца

Москва, , 12:46 — REGNUM Мещанский суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей Иляна Малекова, который ради шутки поднял на руки на станции в столичном метро сотрудника Росгвардии, сообщает 17 декабря РИА Новости.

«Признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — постановила судья.

Согласно обвинению, в мае 2018 года Малеков на станции метро «Сухаревская» подошел к росгвардейцу, поднял его на руки и пронес несколько метров. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре возле магазина неизвестный мужчина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся в припаркованном патрульном автомобиле.

Ответным огнём преступник был ликвидирован. Правоохранители получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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