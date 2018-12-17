Полицейский в Чувашии сбил на пешеходном переходе ребёнка

Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием сотрудника полиции, в котором пострадал ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в региональном МВД, у сотрудника органов внутренних дел имелись внешние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По предварительным данным, полицейский вне службы на личном автомобиле совершил наезд на ребенка. Авария произошла вечером 16 декабря по проспекту Мира в Чебоксарах, когда мама с пятилетним сыном переходили дорогу по пешеходному переходу. Ребёнок получил ушибы мягких тканей и был доставлен в больницу, где после осмотра отпущен домой.

«У сотрудника органов внутренних дел имелись внешние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — говорится в сообщении.

В отношении предполагаемого виновника аварии составлено два административных протокола по ч.2 ст. 12.24 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По данному факту проводится служебная проверка.

«По итогам проверки он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечают в полиции.

Отметим, что ранее происшествие с участием сотрудника полиции зарегистрировано в Чебоксарах 11 декабря на улице Богдана Хмельницкого. По данным следственного управления СКР по Чувашии, школьник, перебегая дорогу, поскользнулся и упал на проезжую часть.

«Водитель служебного автомобиля ГИБДД, в свою очередь, принял необходимые меры по предотвращению наезда на пешехода, свернул на обочину и заехал в сугроб, где остановился. После этого инспектор ДПС вышел из своего автомобиля, помог мальчику подняться и сообщил о произошедшем его родителям», — отмечали в следственном управлении.